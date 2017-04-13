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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27183

На Сумщине браконьер поймал 600 раков

Около 600 штук раков поймал браконьер на территории Регионального ландшафтного парка «Сеймовский».

Сообщение о том, что один из местных жителей занимается незаконным выловом раков, в полицию поступило от работника ландшафтного парка. Сотрудники полиции вместе с ним выехали на место происшествия, где застали 50-летнего местного жителя и внештатного работника-эколога, который, собственно, и обнаружил факт браконьерства и проинформировал об этом своего коллегу.

Полицейские осмотрели и изъяли орудие незаконного лова - резиновую лодку и 8 раколовок, с помощью которых браконьер сумел поймать 594 рака.

«В тот же день все выловленные животные были переданы экологам и работникам парка, и в дальнейшем возвращены в естественную среду, - комментирует ситуацию руководитель Путивльского отделения полиции Оксана Федченко. - И хотя ущерб в поголовье этих животных от рук уличенного мужчины был возмещен, все же за браконьерство ему придется ответить перед законом».

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч.1 ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), уже направлено в суд. За совершенное злоумышленнику грозит немалый штраф или ограничение свободы до 3-х лет.

Работники полиции напоминают: запрещается вылавливать раков на территориях природно-заповедных зон, фондов и парков. Дополнительно действует запрет на вылов раков в период их линьки и в темное время суток с использованием подсветки.

За нарушение правил рыболовства браконьерам грозит административная ответственность в виде штрафа, кроме того, за каждый экземпляр выловленных раков придется заплатить 25,5 гривен компенсации. После окончания срока запрета на лов раков рыбалке в сутки разрешается выловить их не более 30 штук, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Браконьерство Раки

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