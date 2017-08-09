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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10129

Оперативники вычислили злоумышленника по отпечатку следа от обуви

В Ромнах 33-летний сын обокрал родительский дом. Из дома, где он также жил, украл новенький плазменный телевизор.

Сообщение о краже в полицию поступило от жительницы одного из домов, которая пожаловалась на неизвестного, который похитил телевизор.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что вор в помещение попал днем через окно, а вскоре после оставленным отпечаткам установили личность предполагаемого злоумышленника.

«Подозреваемым оказался ранее судимый за преступления связанные с наркотиками и кражи 33-летний сын заявительницы, - комментирует Станислав Зиневич, заместитель начальника Роменского отдела полиции, - который, чтобы отвести от себя подозрение, инсценировал кражу из собственного дома. Во время общения с полицейскими, мужчина признался, что попал в жилье, где, кстати, и сам живет, незаконным путем с целью его обокрасть. А вычислили его с помощью отпечатков, оставленных им после преступления».

Мужчина нигде не работает и на протяжении последних десяти лет состоит на учете как наркозависимый. Краденое он сдал в ломбард за что получил 3200 гривен. Часть денег успел потратить на приобретение ингредиентов для приготовления наркотиков, а другую часть полицейские изъяли и вернули его матери.

Во время следствия работники полиции также установили, что накануне он также обокрал жену родного брата, у которой украл все золотые изделия. И теперь, за кражу, совершенную повторно по ст.185 ч.2 Уголовного кодекса Украины ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража

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