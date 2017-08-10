Сумские аматоры продолжают громить соперников Чемпион Сумщины по футболу сыграл свой второй матч в чемпионате Украины среди аматоров.

В Плисках Черниговской области перед натиском роменского «Агробизнеса ТСК» не устояла местная «Єдність» 0:5. За наших земляков забивали Гаврась (2), Стадник, Анцибор и Сидоренко.

После двух игр на счету «аграриев» 6 очков и третье место. На 3 больше у николаевской «Виктории», которая лидирует после трех матчей.