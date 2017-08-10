Сумские аматоры продолжают громить соперников

В Плисках Черниговской области перед натиском роменского «Агробизнеса ТСК» не устояла местная «Єдність» 0:5. За наших земляков забивали Гаврась (2), Стадник, Анцибор и Сидоренко.
После двух игр на счету «аграриев» 6 очков и третье место. На 3 больше у николаевской «Виктории», которая лидирует после трех матчей.
2 сентября в чемпионате Сумщины по футболу прошли игры 12-го тура....
3 сентября в Горишних Плавнях встречались «Горняк-Спорт» и ахтырский «Нефтяник-Укрнефть»....
Новый главный тренер Богдан Есып дебютировал с победы....
Новым главным тренером ПФК «Сумы» стал Богдан Есып....
После матча девятого тура Первой лиги «Сумы» — «Полтава» (0:4) наставник хозяев Илья Близнюк объявил о своей отставке....