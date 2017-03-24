На День города в Сумах провели шахматный турнир

Победители, а их оказалось 22 получили медали, грамоты и денежные призы от спонсоров от 100 до 1000 гривен.
Призеры среди мужчин: 1 место - Шевцов Антуан, 2 - Сухоребров Андрей, 3 - Карнаш Андрей.
Среди ветеранов: 1 - Савченко Владимир, 2 - Федченко Владимир, 3 - Онянов Иван и Стрижак Дмитрий.
Среди женщин: 1 место у Запорожец Антонины.
Среди юношей: 1 - Кущ Дмитрий, 2 – Ольштынский Алексей, 3 - Фоменко Сергей и Михно Ярослав.
Среди девушек: 1 - Мацура Дарья, 2 - Барсук Дарья.
Среди младших юношей: 1 - Бирченко Александр, 2 - Адамович Натан, 3 - Гай Владислав.
Среди младших девушек: 1 - Заморуева Мария, 2 - Наумова Валерия, Наумова Елизавета.
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