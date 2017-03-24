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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На День города в Сумах провели шахматный турнир

2 сентября состоялся шахматный турнир с участием 64 шахматистов.

Победители, а их оказалось 22 получили медали, грамоты и денежные призы от спонсоров от 100 до 1000 гривен.

Призеры среди мужчин: 1 место - Шевцов Антуан, 2 - Сухоребров Андрей, 3 - Карнаш Андрей.

Среди ветеранов: 1 - Савченко Владимир, 2 - Федченко Владимир, 3 - Онянов Иван и Стрижак Дмитрий.

Среди женщин: 1 место у Запорожец Антонины.

Среди юношей: 1 - Кущ Дмитрий, 2 – Ольштынский Алексей, 3 - Фоменко Сергей и Михно Ярослав.

Среди девушек: 1 - Мацура Дарья, 2 - Барсук Дарья.

Среди младших юношей: 1 - Бирченко Александр, 2 - Адамович Натан, 3 - Гай Владислав.

Среди младших девушек: 1 - Заморуева Мария, 2 - Наумова Валерия, Наумова Елизавета.

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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