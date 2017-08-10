В поезде «Одесса - Москва» пограничники обнаружили пистолет с патронами

Во время проверки одного из вагонов поезда «Одесса - Москва» пограничный наряд в межпотолочном пространстве коридора вагона обнаружил травматический пистолет марки «EKOLALP Cal. 9 mm P.A.K.» и 10 патронов к нему калибра 9 мм, снаряженных резиновыми пулями.
Пистолет и патроны изъяты сотрудниками Национальной полиции в установленном порядке. В Конотопский отдел полиции направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, сообщает госпогранслужба.
В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания охранников границы в противоправную деятельность....
Двух граждан России задержали пограничники Сумского отряда за незаконное пересечение государственной границы Украины....
Во время проведения подготовительного этапа операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Середина-Будского районного отделения полиции обнаружили у 46-летнего мужчины огнестрельное оружие....
За незаконный оборот наркотических средств и хранение оружия будут судить мужчину, который недавно получил приговор за аналогичные преступления....
От уголовной ответственности освобожден житель Сумщины, который сообщили СБУ о попытках вербовки спецслужбами РФ....