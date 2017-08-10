В поезде «Одесса - Москва» пограничники обнаружили пистолет с патронами Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу оружия.

Во время проверки одного из вагонов поезда «Одесса - Москва» пограничный наряд в межпотолочном пространстве коридора вагона обнаружил травматический пистолет марки «EKOLALP Cal. 9 mm P.A.K.» и 10 патронов к нему калибра 9 мм, снаряженных резиновыми пулями.

Пистолет и патроны изъяты сотрудниками Национальной полиции в установленном порядке. В Конотопский отдел полиции направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, сообщает госпогранслужба.