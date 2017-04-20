На Сумщине усилят подготовку к отопительному сезону Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил главам райгосадминистраций усилить работу по подготовке к отопительному периоду, сообщает сайт ОГА.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации Сергея Лугового, по общеобразовательным учебным заведениям подписано 83 акта готовности к отопительному сезону, по дошкольным учреждениям - 44, по больницам - 26. Вместе с тем ни одного акта не подписано в Лебедине, Ахтырке, Ромнах, Белопольськом, Великописаревском, Глуховском, Конотопском, Кролевецком, Лебединском, Липоводолинском, Недригайловском, Ахтырском, Роменском и Ямпольском районах.

«Ряд проблем требуют скорейшего решения, - сообщил Сергей Луговой. - В частности в Областной специализированной психиатрической больницы №2 в с. Высокое Ахтырского района недостаточное обеспечение углем в связи с дефицитом вагонов, на которых доставляют уголь, а в учреждениях здравоохранения Великописаривского района не решен вопрос финансирования заготовки дров».

После доклада Николай Клочко сделал акцент на положительных и отрицательных моментах по подготовке к отопительному периоду.

«Нам стоит провести еще одну коллегию, чтобы убедиться в том, как проходит подготовка к зиме. Предыдущая коллегия дала понять, что послаблений никому не будет и за все действия и бездействие придется нести ответственность. Поэтому, главы райгосадминистраций должны еще лучше работать и тщательно контролировать ситуацию на своих территориях», - подчеркнул Николай Клочко.