Экс-глава сельсовета сядет на три года Прокуратурой в апелляционном порядке доказана вина бывшего главы сельского совета на Сумщине, который следующие 3 года проведет за решеткой.

Прокуратурой Сумской области в апелляционном порядке доказана вина бывшего главы Александровского сельского совета Бурынского района. Чиновник обвинялся в присвоении средств и служебном подлоге. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что бывший глава села незаконно получил премии, материальную помощь на оздоровление, доплаты за ранг и выслугу лет на общую сумму 67 тыс. грн. Кроме того, в 2012 году обвиняемый приобрел на собранные с предпринимателей средства автомобиль для сельского совета. При этом транспортное средство он зарегистрировал на себя, а потом еще и оформил договор аренды этого автомобиля, включив расходы на его содержание в бюджет сельского совета. В дальнейшем вообще перерегистрировал его на свою дочь.

Решением суда первой инстанции бывший глава сельского совета осужден на 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 3 года. Суд также обязал его выплатить в пользу Александровского сельского совета 67 тыс. грн причиненного материального ущерба. Апелляционным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменений, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.