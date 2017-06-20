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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4770

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтные работы.

В городской клинической больнице № 1 продолжался ремонт кровли корпуса №1 стационара, поликлинического отделения № 1 на первом этаже и манипуляционного кабинета пульмонологического отделения.

В городской клинической больнице № 4 продолжался ремонт инфекционного отделения, а в городской клинической больнице № 5 - помещений хозяйственной части.

В городской детской клинической больнице Святой Зинаиды проводились капитальные ремонты хозяйственной части по ул. Троицкой, 57, педиатрического отделения стационара по ул. Троицкой, 28 и фасада поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирко, 3. Готовились разрешительные документы на проведение капитального ремонта крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3 и капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкой, 28.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается ремонт помещений пищеблока, палаты акушерского отделения и кабинета женской консультации

А в Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 - ремонт второго этажа и ремонт кровли.

Общество Ремонт больниц

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В сумских больницах продолжаются ремонты

Горотдел здравоохранения информирует о выполнении ремонтных работ лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю....

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В Сумах продолжают ремонтировать больницы

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20.06.2017 13:30

В Сумах продолжаются ремонт больниц

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....

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10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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