В сумских больницах продолжаются ремонты Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтные работы.

В городской клинической больнице № 1 продолжался ремонт кровли корпуса №1 стационара, поликлинического отделения № 1 на первом этаже и манипуляционного кабинета пульмонологического отделения.

В городской клинической больнице № 4 продолжался ремонт инфекционного отделения, а в городской клинической больнице № 5 - помещений хозяйственной части.

В городской детской клинической больнице Святой Зинаиды проводились капитальные ремонты хозяйственной части по ул. Троицкой, 57, педиатрического отделения стационара по ул. Троицкой, 28 и фасада поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирко, 3. Готовились разрешительные документы на проведение капитального ремонта крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3 и капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкой, 28.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается ремонт помещений пищеблока, палаты акушерского отделения и кабинета женской консультации

А в Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 - ремонт второго этажа и ремонт кровли.