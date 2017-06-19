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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5698

Конотопский молокозавод задолжал 4,5 миллиона совхозу

По факту невыполнения решения суда о погашении задолженности Конотопским молокозаводом начато уголовное производство.

Прокуратурой области изучено сведения, изложенные в публикации газеты «Сумщина» от 31 августа 2017 года по неуплате 4,5 млн грн долга за сданное молоко Конотопским молокозаводом ЗАО «Совхоз Шевченковский».

В связи с задолженностью в 2016 году ЗАО «Совхоз Шевченковский» обратился с исковым заявлением в хозяйственный суд. Решениями судов первой и апелляционной инстанции исковые требования были удовлетворены, Конотопский молокозавод обязан уплатить долг в сумме 4,5 млн грн.

В добровольном порядке ответчик решение суда не выполнил. В связи с этим, ЗАО «Совхоз Шевченковский» обратился в исполнительную службу с целью принудительного исполнения решения суда. Открыто исполнительное производство, которое в настоящее время находится на исполнении ГТУЮ Сумской области. В настоящее время решение суда остается неисполненным.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Денис Сирык, по результатам изучения указанной публикации Конотопской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту невыполнения решения суда. В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено следственному отделу Конотопского отдела полиции ГУНП в Сумской области, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Невыполнение решение суда

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