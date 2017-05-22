На стене сумской школы появился мурал

Инициатора его появления - местные активистки Анна Каинова и Алина Федорченко. Организатор - Sky Art Foundation. Куратор проекта - Юлия Островская. На месте всем занимался городской центр досуга молодежи.
Финансирование проекта происходило за так называемые депутатские средства Владимира Никоненко.
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