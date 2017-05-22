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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На стене сумской школы появился мурал

Украинский художник Андрей Кальков создал мурал на стене школы № 7.

Инициатора его появления - местные активистки Анна Каинова и Алина Федорченко. Организатор - Sky Art Foundation. Куратор проекта - Юлия Островская. На месте всем занимался городской центр досуга молодежи.

Финансирование проекта происходило за так называемые депутатские средства Владимира Никоненко.

Общество Мурал Школа № 7

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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