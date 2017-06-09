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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине продолжается сбор гречки

Сейчас аграрии области намолотили более 13 тыс. тонн при средней урожайности 14,2 ц/га

По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, по состоянию на 5 сентября сельскохозяйственными предприятиями обмолочено более 9000 гектар этой культуры, сообщает сайт ОГА.

В Минагрополитики заверили, что урожай полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, что позволит сохранить стабильную цену на этот товар. Посевные площади Украины под гречихой в текущем году выросли до 183 тысяч га против 150 тысяч га в 2016 году. Расширение посевных площадей на 22% позволит нивелировать возможное проседание урожайности, вызванное неблагоприятными погодными условиями.

В течение 2017 года средние цены на гречку колебались в пределах 20%, оставаясь в диапазоне 23,92-29,76 грн/кг. По состоянию на 30 августа средняя цена гречки в Украине составила 24,25 грн/кг. Для сравнения, на эту дату в прошлом году гречка стоила 30,97 грн.

На Сумщине продолжаются и другие виды осенних полевых работ. В частности хозяйства Белопольского, Лебединского, Липоводолинского и Сумского районов начали уборку сои, которой собрано на площади 1245 гектаров и намолочено 2477 тонн при средней урожайности 19,9 ц/га.

Вместе с тем, на полях проходит подготовка почвы под посев озимых культур. Сейчас начали сеять озимый рапс.

Сельскохозяйственные предприятия Белопольского, Краснопольского, Лебединского, Липоводолинского, Глуховского и Ямпольского районов приступили к севу озимой пшеницы.

Экономика Гречка Сельское хозяйство

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