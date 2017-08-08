Энергетики ликвидируют последствия непогоды В ночь с 4 на 5 сентября ураган, который пронесся по Сумской области, наделал беды электросетям ПАО "Сумыоблэнерго".

Падение веток и деревьев, сильный ветер и гроза стали причиной временных аварийных отключений. Специалисты энергокомпании, начиная с поздней ночи, работают над восстановлением электроснабжения. На данный момент почти полностью устранили последствия непогоды.

Временные аварийные отключения произошли в Кролевецком, Бурыньском, Конотопском и Ахтырском районах. Но больше всего пострадала Роменский, в частности – село Рогинцы.

На территории филиала "Роменский РЭС" были полностью обесточены 6 линий и частично – 2 линии, напряжением 10 кВ. В общем – более 20 населенных пунктов. К концу дня специалисты энергокомпании планируют полностью восстановить электроснабжение жителей.

Уважаемые потребители электрической энергии в Сумской области! Спасибо вам за понимание и напоминаем, что приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров запрещено! Как и самостоятельно проводить любые работы в электроустановках. Если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования – сообщите об этом в колл-центр ПАО "Сумыоблэнерго" по бесплатному номеру: 0 800 300 247 или 0542 659 659.