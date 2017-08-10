Полиция поймала дачных воров

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлением о краже обратился житель райцентра. Мужчина сообщил: неизвестные проникли в его дачу и украли строительный электроинструмент. На вызов немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции. Осмотрев место совершения преступления, сыщики пришли к выводу, что здесь «работали» несколько человек. Определенные следы и отдельные признаки указывали, что эту кражу совершили те же лица, которые уже «похазяйничали» несколькими днями ранее в других дачах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Чтобы установить личности злоумышленников, правоохранители провели ряд оперативно-следственных действий: опрашивали односельчан, соседей; проверяли судимых за кражи, были выставлены скрытые посты и т.д. Кропотливая работа следователей и оперативников дала ожидаемый результат. В одном из домов ранее судимого гражданина, в жилой комнате, полицейские обнаружил новую электродрель, происхождение которой владелец дома не смог объяснить. Кроме того, в этом же помещении сыщики заметили кроссовки, протектор подошв которых был очень похож на изъятый след обуви с места совершения последней кражи. Правоохранители доставили мужчину в отделение и опросили.
Сначала 45-летний подозреваемый утверждал, что не понимает причины визита полиции к нему домой. Но впоследствии признался в совершении краж. В дальнейшем выяснилось, что мужчина имел сообщника - своего 37-летнего родственника, который приехал к нему в гости. Поскольку гостя нужно было угощать, а средств на это хозяин не имел, поэтому он и предложил такой «заработок». Мужчины взламывали двери домов с помощью железного прута или разбивали оконное стекло, после чего проникали внутрь и брали все, что были в состоянии вынести. Часть из похищенного они уже успели сбыть за полцены, а вырученные средства пустили на водку.
«Следователи открыли в отношении мужчин уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), в рамках которого доказали причастность горе-родственников по крайней мере к 4 таким кражам. Во время санкционированного обыска были изъяты несколько наименований похищенных электроинструментов, владельцев которых сотрудники полиции устанавливают, - комментирует ситуацию начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Поэтому призываю ахтырчан и жителей района, которые обнаружили кражу своего имущества, но не сообщили об этом правоохранителям, обратиться с соответствующим заявлением в Ахтырский отдел полиции. Хочу также обратиться с просьбой к жителям и гостям нашего региона: если вы увидели неизвестных, которые пытаются проникнуть в помещения, выносят вещи или сумки из домов, выспрашивают о наличии или отсутствии хозяев, - немедленно обращайтесь в полицию. Телефон «102» работает круглосуточно и бесплатно, мы проверим любую полученную от вас информацию».
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