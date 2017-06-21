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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3861

На 4 «новые» школы на Сумщине потратили почти 2 миллиона

С 1 сентября первоклассников четырех школ области учат по а новым государственным стандартам.

Директор департамента образования и науки Виктория Гробова сообщила, что на создание надлежащей образовательной среды для первоклассников в этих школах потратили 1,813 млн гривен.

«С 1 сентября началось пилотное внедрение проекта нового Государственного стандарта начального общего образования в рамках Концепции Новой украинской школы», - отметила она. - Напоминаю, в этом проекте принимают участие 4 общеобразовательные учебные заведения Сумской области: Краснопольская общеобразовательная школа I-III ступеней, Недригайловская специализированная школа I-III ступеней, Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 27 г. Сумі, Шосткинская специализированная школа I степени № 13».

По ее словам, на обустройство помещений восьми классов в четырех школах региона потратили 1 млн 813 тыс грн. За эти средства была создана должная образовательная среда, приобретены мобильные столы, мультимедийную и компьютерную технику, обустроены игровые уголки.

Сейчас первоклассники уже начали обучение по новым Государственным стандартом.

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