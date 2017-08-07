В Сумах стартует хоккейный чемпионат 7-10 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женщин.

В этом году в турнире принимают участие 5 команд, на одну больше, чем в предыдущие. К сумским «Сумчанке» и «ИФК СумГПУ», бориспольскому «Колосу» и Сборной Полтавской области добавилась еще одна сумская команда – «Динамо-Сумчанка».

К сожалению, в первом туре не сможет принять участие бориспольский «Колос», но он будет доигрывать свои встречи по ходу сезона.

Календарь игр

7 сентября, четверг

14.00 «Сумчанка» - «Динамо-Сумчанка»

8 сентября, пятница

14.00 «ИФК СумГПУ» - Сборная Полтавской области

9 сентября, суббота

16.00 «Динамо-Сумчанка» - «ИФК СумГПУ»

10 сентября, воскресенье

12.00 «Динамо-Сумчанка» - Сборная Полтавской области

14.00 «Сумчанка» - «ИФК СумГПУ»

Второй тур, впервые за много лет, пройдет в Борисполе в середине октября.