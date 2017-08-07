В Сумах стартует хоккейный чемпионат

В этом году в турнире принимают участие 5 команд, на одну больше, чем в предыдущие. К сумским «Сумчанке» и «ИФК СумГПУ», бориспольскому «Колосу» и Сборной Полтавской области добавилась еще одна сумская команда – «Динамо-Сумчанка».
К сожалению, в первом туре не сможет принять участие бориспольский «Колос», но он будет доигрывать свои встречи по ходу сезона.
Календарь игр
7 сентября, четверг
14.00 «Сумчанка» - «Динамо-Сумчанка»
8 сентября, пятница
14.00 «ИФК СумГПУ» - Сборная Полтавской области
9 сентября, суббота
16.00 «Динамо-Сумчанка» - «ИФК СумГПУ»
10 сентября, воскресенье
12.00 «Динамо-Сумчанка» - Сборная Полтавской области
14.00 «Сумчанка» - «ИФК СумГПУ»
Второй тур, впервые за много лет, пройдет в Борисполе в середине октября.
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