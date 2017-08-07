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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5810

В Сумах стартует хоккейный чемпионат

7-10 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женщин.

В этом году в турнире принимают участие 5 команд, на одну больше, чем в предыдущие. К сумским «Сумчанке» и «ИФК СумГПУ», бориспольскому «Колосу» и Сборной Полтавской области добавилась еще одна сумская команда – «Динамо-Сумчанка».

К сожалению, в первом туре не сможет принять участие бориспольский «Колос», но он будет доигрывать свои встречи по ходу сезона.

Календарь игр

7 сентября, четверг

14.00 «Сумчанка» - «Динамо-Сумчанка»

8 сентября, пятница

14.00 «ИФК СумГПУ» - Сборная Полтавской области

9 сентября, суббота

16.00 «Динамо-Сумчанка» - «ИФК СумГПУ»

10 сентября, воскресенье

12.00 «Динамо-Сумчанка» - Сборная Полтавской области

14.00 «Сумчанка» - «ИФК СумГПУ»

Второй тур, впервые за много лет, пройдет в Борисполе в середине октября.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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