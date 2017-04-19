Конотопский борец стал чемпионом мира Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Дмитрий Мирошник стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

Турнир проходит в Афинах (Греция). 5 сентября в финальном поединке с иранцем Мустафой Хордех наш земляк завоевал золото и стал победителем в весовой категории 63 кг.