Конотопский борец стал чемпионом мира

Турнир проходит в Афинах (Греция). 5 сентября в финальном поединке с иранцем Мустафой Хордех наш земляк завоевал золото и стал победителем в весовой категории 63 кг.
27-28 августа в Белой Церкви состоялся международный турнир по греко-римской борьбе, на котором конотопские спортсмены заняли призовые места....
В Сараево (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат Европы по Греко-римской борьбе среди кадетов....
21 мая в Сербии завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди младших юношей....
В субботу, 22 апреля, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса Конотопской ДЮСШ состоялся третий Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Конотопская...
Сегодня, 19 апреля, в Сумах стартует Праздник спортивной борьбы....