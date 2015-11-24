В детском парке стреляли В воскресенье, 3 сентября, в детском парке «Сказка», на площадке ПК «КоБарс» состоялся 11-й чемпионат города по пейнтболу.

В нем приняли участие четыре сумские команды, которые играли по кругу матчи до двух побед.

Как и ожидалось, самыми ожесточенными оказались игры между наиболее опытными командами «Ко Барс» и «Панда». За отведенное время, они по разу одержали победы и один раз сыграли вничью, чтобы выявить победителя понадобилось дополнительное время. В итоге 2-1 победила «Панда», которая отобрала у «Ко Барса» звание чемпионов города.

Итоги чемпионата:

1. «Панда» (Колесник О., Кобзарь Е., Ярош М.)

2. «Ко Барс» (Руденко К., Ляшенко А., Кобзарь И.)

3. «Країна У» (Фесенко А., Трушин В., Костяной Ю.)

По окончании турнира впервые разыграли звание «лучшего стрелка». Игроки сражались за победу по олимпийской системе, победителем стал самый опытный сумской пейнтболист Олесь Колесник, 2 - Абрамец Вадим, 3-й - Кобзарь Егор.

Команды призеры, и игроки получили награды от Отдела по делам семьи, молодежи и спорта Сумского городского совета - кубки, медали, грамоты и призы от спонсоров.