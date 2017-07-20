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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39122

Патрульные остановили пьяного «перегонщика» авто

«Я просто перегоняю автомобиль», - такое объяснение после остановки предоставил патрульным нетрезвый водитель.

Патрулируя улицу Полевую, инспекторы заметили автомобиль ВАЗ, который двигался с нарушением ПДД. Стражи порядка приняли решение остановить транспортное средство. За рулем находился 28-летний сумчанин, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у него 1,53 промилле алкоголя, что почти в 8 раз превышает допустимую норму. Свои действия гражданин объяснил тем, что просто перегонял автомобиль, однако так и не смог объяснить, сколько уже проехал и где именно хотел припарковаться.

Инспекторы составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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