В Сумах пройдет фестиваль «Indian summer»

Тотемы, вигвам, костюмы и музыка индейцев, мастер-класс по рисованию, поэтические выступления, выставка картин, фотосессия в костюмах индейцев – все это на Театральной площади в воскресенье, 10 сентября. Начало в 15.00.
Кто желает принять участие в установке вигвамом, можно подходить с 10 утра.
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