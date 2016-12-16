В Сумах пройдет фестиваль «Indian summer» Студия Данченко и Общественный фонд «Сумы» приглашают сумчан и гостей города провести воскресный вечер в стиле североамериканских индейцев.

Тотемы, вигвам, костюмы и музыка индейцев, мастер-класс по рисованию, поэтические выступления, выставка картин, фотосессия в костюмах индейцев – все это на Театральной площади в воскресенье, 10 сентября. Начало в 15.00.

Кто желает принять участие в установке вигвамом, можно подходить с 10 утра.