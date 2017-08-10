Перед пешеходным переходом столкнулись два авто Сегодня, 6 сентября, около 8 утра, произошло ДТП на пр. Михаила Лушпы.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ остановился перед пешеходом, переходившим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель «Мазды» не успел среагировать на его маневр и въехал в заднюю часть ВАЗа. Автомобили имеют механические повреждения, никто серьезно не пострадал. На месте разбирались патрульные полицейские.