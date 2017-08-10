Перед пешеходным переходом столкнулись два авто

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ остановился перед пешеходом, переходившим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель «Мазды» не успел среагировать на его маневр и въехал в заднюю часть ВАЗа. Автомобили имеют механические повреждения, никто серьезно не пострадал. На месте разбирались патрульные полицейские.
Авария произошла сегодня, 31 августа, около 15.00 возле поворота на улицу Леси Украинки....
30 августа, около 16:20, произошла авария в Глухове....
30 августа в 7:30 в Ахтырке по улице Широкой произошло ДТП....
30 августа около 20:00 произошла авария на автодороге в селе Верхняя Сыроватка Сумского района....
В 10 км от Сум по лебединской трассе вечером 30 августа произошло смертельное ДТП....