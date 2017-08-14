На Сумщине пограничники и полиция обнаружили насаждения конопли В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» совместно с работниками Национальной полиции на окраине н.п. Сопычь обнаружили посадку конопли.

Реализуя заранее полученную участковым инспектором пограничной службы информацию о возможном незаконном выращивании наркотических растений, совместная межведомственная группа неподалеку от неработающей фермы обнаружила более 400 кустов конопли. Сейчас сотрудниками полиции начаты процессуальные действия в рамках уголовного производства по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.