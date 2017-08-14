На Сумщине пограничники и полиция обнаружили насаждения конопли

Реализуя заранее полученную участковым инспектором пограничной службы информацию о возможном незаконном выращивании наркотических растений, совместная межведомственная группа неподалеку от неработающей фермы обнаружила более 400 кустов конопли.
Сейчас сотрудниками полиции начаты процессуальные действия в рамках уголовного производства по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские Белопольщины обнаружили марихуану у 31-летнего прохожего....
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений связанных с наркотиками, полицейские Сумщины за выходные раскрыли пять преступлений....
Мужчину с вероятно наркотическим веществом задержали патрульные рядом со школой 1 сентября....
В Сумах патрульные задержали мужчину с веществом, похожим на наркотическое....
По ходатайству прокуратуры взят под стражу юноша, который подозревается в незаконном обороте психотропных веществ....