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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12103

На Сумщине пограничники и полиция обнаружили насаждения конопли

В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» совместно с работниками Национальной полиции на окраине н.п. Сопычь обнаружили посадку конопли.

Реализуя заранее полученную участковым инспектором пограничной службы информацию о возможном незаконном выращивании наркотических растений, совместная межведомственная группа неподалеку от неработающей фермы обнаружила более 400 кустов конопли.

Сейчас сотрудниками полиции начаты процессуальные действия в рамках уголовного производства по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Право Наркотики

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«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
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«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
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«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
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10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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