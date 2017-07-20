Мэр Сум похвастался четырьмя новыми троллейбусами

«Четыре новенькие красавца-троллейбуса прибыли в Сумы в установленные сроки.
Два из них уже курсируют по городу и радуют сумчан, а еще два сейчас получают разрешительную документацию.
Реальными делами обновляем город!» - написано на странице.
Напомним ,согласно заключенному договору сроком прибытия троллейбусов было 20 июня. Первый прибыл в июле, остальные только теперь.
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