Мэр Сум похвастался четырьмя новыми троллейбусами На странице в фейсбуке мэра Сум Александра Лысенко появилось фото четырех новых белорусских троллейбусов.

«Четыре новенькие красавца-троллейбуса прибыли в Сумы в установленные сроки.

Два из них уже курсируют по городу и радуют сумчан, а еще два сейчас получают разрешительную документацию.

Реальными делами обновляем город!» - написано на странице.

Напомним ,согласно заключенному договору сроком прибытия троллейбусов было 20 июня. Первый прибыл в июле, остальные только теперь.