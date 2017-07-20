Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30145

Мэр Сум похвастался четырьмя новыми троллейбусами

На странице в фейсбуке мэра Сум Александра Лысенко появилось фото четырех новых белорусских троллейбусов.

«Четыре новенькие красавца-троллейбуса прибыли в Сумы в установленные сроки.

Два из них уже курсируют по городу и радуют сумчан, а еще два сейчас получают разрешительную документацию.

Реальными делами обновляем город!» - написано на странице.

Напомним ,согласно заключенному договору сроком прибытия троллейбусов было 20 июня. Первый прибыл в июле, остальные только теперь.

Общество Троллейбусы

По тематике

Мэр Сум похвастался одним новым троллейбусом
01.09.2017 17:37

Мэр Сум похвастался одним новым троллейбусом

На странице мэра Сум Александра Лысенко в фейсбуке появилось сообщение, что на дороги Сум выехали новые троллейбусы....

01.09.2017 13:48

Курсы водителей троллейбуса в Сумах не дали увеличения выпуска

Выпуск группы водителей троллейбуса, прошедших обучение на базе КП «Электроавтотранс» в Сумах, не привел к увеличению количества троллейбусов, выпускаемых на... 2

17.08.2017 16:22

Для сумских троллейбусов хотят закупить GPS-датчики с ненужными функциями

В Сумах хотят закупить GPS-датчики, которые контролируют уровень топлива в троллейбусах....

25.07.2017 17:48

В Сумах не хотят покупать новые троллейбусы

На завтрашнюю сессию горсовета выносится вопрос об изменениях в программу развития коммунального транспорта, которые позволят дополнительно покупать дизельные автобусы средней...

20.07.2017 10:30

На Прокошке троллейбусы проездили лишь полгода

На сайте КП «Электроавтотранс» появилось сообщение о приостановлении курсирования троллейбусов по ул. Прокофьева....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.