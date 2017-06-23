Швейцарец и сумчане рисуют в СНАУ новый мурал

Об этом на своей странице в фейсбуке написала Ольга Ковалевская.
«Сегодня день больших дел. Мы оседлали эту улитку и заставили ее двигаться! )) Арт-проект, инициированный посольством Швейцарии в Украине, начал реализовываться! Происходит это на территории Сумского национального аграрного университета, который любезно откликнулся на наше предложение и всячески помогает технически и морально реализовать этот сложный и многоуровневый проект!
Всего за один день швейцарский художник Pollo7 перенес свой эскиз на огромную стену, а завтра будет его рисовать! Украинские художники Nadezhda Belokur и Roman Lynnyk практически завершили подготовительный этап и завтра начнут работу над украинской частью проекта! А все это - большое художественное событие в честь проекта «Хелп Поинт Сумы», который был основан в 2006 году швейцарской фрау Marianne Piffaretti и в течение 10 лет перевозит очень нужны и важны гуманитарные грузы в г. Сумы!
Инициатор проекта: Посольство Швейцарии в Украине. Организаторы проекта: Respublica FEST (Киев - Каменец-Подольский, кураторство проекта). Urban Lys. Мастерская творческих идей (г. Сумы, творческая часть), СТГ-маркет. Посуда и стройматериалы (м. Суми, техническая часть). Главный партнер проекта: Sumy National Agrarian University. Спасибо отелю Рейкарц Сумы за помощь и содействие! Спасибо Serhiy Zamchenko за перевод с немецкого!
Спасибо всем этим замечательным людям за то, что двигают тяжелые волны обыденности своим задором и любовью к искусству, и за эти мосты дружбы, которые соединяют нас через такие дальние расстояния: Andriy Zoin, Helen Gahan, Igor Gutsan, Юрий Данько, Ксения Валерьевна Данько!
Спасибо также всем, кто нам не захотел или не смог помочь! Благодаря вам этот проект стал идеально точным, и все головоломки сложились как нельзя лучше! Всадник на улитке - это гениально!» - написала она, выложив фото.
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