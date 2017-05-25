Сумские нефтяники протестуют под Кабмином Трудовой коллектив компании «Укрнафта» требует продления лицензий на добычу.

Профсоюз работников ПАО «Укрнафта» 6 сентября организовал пикет возле Кабинета министров в связи с тем, что Госгеонедра не дает специальных разрешений на недропользование, пишет Левый берег.

Трудовой коллектив компании, среди которых есть и ахтырские нефтяники, требует немедленно продлить сроки действия специальных разрешений «Укрнафты» на добычу углеводородов.

«Укрнафта» владеет 82 лицензиями (специальными разрешениями) на добычу углеводородов. В 2017 году заканчивается срок действия девяти из них: одной - в марте, пяти - в июне, еще одной - в августе и двух - в сентябре. Речь идет о Заводовском, Коржевском, Козиевском, Юго-Панасовском, Анастасовском, Артюховском, Рыбачьем, Липоводолинском и Качаловском месторождениях. На них приходится 20% нефти и 16% газа, которые «Укрнафта» добывает в год.

Компания подала документы на продление лицензий, но Госгеонедра не принимает их, аргументируя это наличием налогового долга, сообщается на сайте «Укрнафты».

Новый менеджмент «Укрнафты» предложил погасить налоговый долг, который составляет около 13 млрд грн. Это можно сделать либо за счет передачи ГФС 2 млрд кубометров газа, который принадлежащего компании и чья рыночная стоимость превышает 15 млрд грн, либо через рассрочку и погашение долга исключительно за счет денежных средств компании в течение 3 лет. Эти предложения сейчас изучаются ГФС и Минфином.

При этом в компании считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии.

В связи с непродлением лицензий «Укрнафта» уже остановила шесть месторождений, в том числе в Сумской области.

В 2018 году заканчиваются еще 27 лицензий, а в 2019 - еще 22. Компания заявляет, что если к тому моменту проблема не будет решена, то она потеряет более 80% годовой добычи нефти.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка, – около 42% акций.