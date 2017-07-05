В Конотопе открыли мемориальную доску в честь героев АТО

Все они в свое время были учениками училища. Открытие состоялось 1 сентября, в рамках мероприятий, посвященных Дню знаний, пишет Голос Конотопа.
Мемориальная доска увековечивает память о трех погибших участников АТО: Михаила Сусла, Геннадия Самуся и Александра Ровного.
Право открыть доску было предоставлено лучшим ученикам училища.
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