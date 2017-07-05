В Конотопе открыли мемориальную доску в честь героев АТО В Конотопском профессионально-техническом училище торжественно открыли мемориальную доску в честь героев, ценой жизни отстаивали независимость нашего государства на востоке страны.

Все они в свое время были учениками училища. Открытие состоялось 1 сентября, в рамках мероприятий, посвященных Дню знаний, пишет Голос Конотопа. Мемориальная доска увековечивает память о трех погибших участников АТО: Михаила Сусла, Геннадия Самуся и Александра Ровного. Право открыть доску было предоставлено лучшим ученикам училища.