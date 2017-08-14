Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29126

Сумские аматоры узнали соперников

Стали известны пары-участницы 1/16-й финала кубка Украины по футболу среди аматорских команд.

Соперников получили и команды Сумщины, которые первые матчи проведут на своих полях. Чемпион и обладатель кубка области - роменский «Агробизнес TSK» - за путевку в 1/8 финала сыграет с «Олимпией» из Савинцев Полтавской области.

Вице-чемпион Сумщины - «Виктория» из Николаевки - сыграет с соперником в групповом этапе любительского чемпионата, аутсайдером второй группы столичным «Рубиконом»

Первые матчи состоятся 13 сентября, ответные - 20-го.

Спорт Агробизнес TSK Виктория Николаевка Футбол

По тематике

Вчера 15:48

Сумские аматоры продолжают громить соперников

Чемпион Сумщины по футболу сыграл свой второй матч в чемпионате Украины среди аматоров....

Вчера 11:08

В чемпионате Сумщины сменился лидер

2 сентября в чемпионате Сумщины по футболу прошли игры 12-го тура....

04.09.2017 10:20

«Горняк-Спорт» и «Нефтяник» голов не забивали

3 сентября в Горишних Плавнях встречались «Горняк-Спорт» и ахтырский «Нефтяник-Укрнефть»....

04.09.2017 09:09

«Сумы» всплыли с последнего места

Новый главный тренер Богдан Есып дебютировал с победы....

«Сумы» быстро нашли нового тренера
31.08.2017 16:40

«Сумы» быстро нашли нового тренера

Новым главным тренером ПФК «Сумы» стал Богдан Есып....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.