Сумские аматоры узнали соперников Стали известны пары-участницы 1/16-й финала кубка Украины по футболу среди аматорских команд.

Соперников получили и команды Сумщины, которые первые матчи проведут на своих полях. Чемпион и обладатель кубка области - роменский «Агробизнес TSK» - за путевку в 1/8 финала сыграет с «Олимпией» из Савинцев Полтавской области.

Вице-чемпион Сумщины - «Виктория» из Николаевки - сыграет с соперником в групповом этапе любительского чемпионата, аутсайдером второй группы столичным «Рубиконом»

Первые матчи состоятся 13 сентября, ответные - 20-го.