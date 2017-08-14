Сумские аматоры узнали соперников

Соперников получили и команды Сумщины, которые первые матчи проведут на своих полях. Чемпион и обладатель кубка области - роменский «Агробизнес TSK» - за путевку в 1/8 финала сыграет с «Олимпией» из Савинцев Полтавской области.
Вице-чемпион Сумщины - «Виктория» из Николаевки - сыграет с соперником в групповом этапе любительского чемпионата, аутсайдером второй группы столичным «Рубиконом»
Первые матчи состоятся 13 сентября, ответные - 20-го.
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