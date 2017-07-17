Сумские бегуны отличились в Белой Церкви 3 сентября в Белой Церкви прошли Всеукраинские соревнования по легкоатлетическому кроссу.

Мужчины соревновались на дистанции 10 200 метров. Первым дистанцию преодолел Роман Романенко. Десять секунд проиграл победителю уроженец Сумщины Дмитрий Лашин, который получил «бронзу».

Уроженка Сум Анна Мищенко, которая вернулась в большой спорт после двухлетнего перерыва из-за дисквалификации, получила «бронзу» среди женщин на дистанции 6100 метров. Победительнице Анна проиграла 19 секунд.