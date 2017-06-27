Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20147

На Сумщине селянка разукомплектовала комбайн

За минувшие сутки работники полиции области раскрыли двенадцать краж, которые были совершены в последнее время, и зарегистрировали восемь новых.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Кролевецкого отделения полиции задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в совершении кражи. Установлено, что в конце августа он проник в чужой дачный дом в селе Добротово и похитил оттуда электрический кабелб и электродвигатель к стиральной машинке.

В селе Слоут Глуховского района работники полиции задержали 21-летнего юношу, который, вынув оконное стекло, проник в дом местной пенсионерки и забрал оттуда 120 гривен и продукты питания.

А в Середина-Будском районе 45-летний мужчина проник в незапертый дом жителя села Мефодовка и похитил оттуда изделия из металла. Задержанный правоохранителями гражданин проверяется на причастность к другим подобным преступлениям.

Полиция открыла уголовные производства по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За кражи, соединенные с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

В Сумском, Глуховском, Кролевецком и Недрыгайловском районах полиция установила личности четырех злоумышленников, которые, находясь в гостях у своих знакомых, покусились на чужие мобильные телефоны и украли их.

В селе Высокое Ахтырского района на краже 350 килограммов картофеля с чужого огорода попался 27-летний местный житель. А в селе Грунь того же района, 32-летняя местная жительница розукомплектувала... комбайн, похитив из него транспортер. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 185 «Кража» и начала следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи

По тематике

Вчера 13:10

За последние сутки полиция Сумщины раскрыла шесть краж

Злоумышленниками оказались пятеро жителей Ахтырского, Глуховского и Кролевецкого районов....

31.08.2017 08:13

На Сумщине поймали вора, который обокрал соседей

На линию «102» поступило сообщение о том, что неизвестный похитил со двора 55-летнего жителя одного из сел Шосткинского района бензопилу....

05.07.2017 08:08

В Шостке поймали 18-летнего домушника

Ущерб на сумму более 15 тыс. гривен нанес владельцам своими действиями 18-летний житель Шосткинского района....

27.06.2017 16:14

Полиция Сумщины за сутки зарегистрировала 5 краж

Добычей злоумышленников стали денежные средства, ювелирные украшения, металлические изделия и домашняя живность....

27.06.2017 14:07

Полиция Сумщины за сутки раскрыла 7 краж

За последние сутки правоохранители разоблачили в совершении краж личного имущества семь человек....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.