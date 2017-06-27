На Сумщине селянка разукомплектовала комбайн За минувшие сутки работники полиции области раскрыли двенадцать краж, которые были совершены в последнее время, и зарегистрировали восемь новых.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Кролевецкого отделения полиции задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в совершении кражи. Установлено, что в конце августа он проник в чужой дачный дом в селе Добротово и похитил оттуда электрический кабелб и электродвигатель к стиральной машинке.

В селе Слоут Глуховского района работники полиции задержали 21-летнего юношу, который, вынув оконное стекло, проник в дом местной пенсионерки и забрал оттуда 120 гривен и продукты питания.

А в Середина-Будском районе 45-летний мужчина проник в незапертый дом жителя села Мефодовка и похитил оттуда изделия из металла. Задержанный правоохранителями гражданин проверяется на причастность к другим подобным преступлениям.

Полиция открыла уголовные производства по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За кражи, соединенные с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

В Сумском, Глуховском, Кролевецком и Недрыгайловском районах полиция установила личности четырех злоумышленников, которые, находясь в гостях у своих знакомых, покусились на чужие мобильные телефоны и украли их.

В селе Высокое Ахтырского района на краже 350 килограммов картофеля с чужого огорода попался 27-летний местный житель. А в селе Грунь того же района, 32-летняя местная жительница розукомплектувала... комбайн, похитив из него транспортер. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 185 «Кража» и начала следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.