В Сумском СИЗО нарушают права заключенных Прокуратурой Сумской области постоянно уделяется внимание соблюдению прав заключенных, находящихся в соответствующих учреждениях.

По результатам проведения прокуратурой проверки в Государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» по вопросам предотвращения и своевременного выявления фактов пыток и другого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с лицами, содержащихся под стражей, выявлен ряд нарушений требований действующего законодательства.

Так, администрация учреждения не соблюдает требования о предоставлении медицинской помощи заключенным и осужденным. В частности, не обеспечено проведение туберкулинодиагностики ВИЧ-инфицированных и больных с подозрением на туберкулез, не внедрена практика помещения больных заразными формами туберкулеза в спецпалату и т.п.

Кроме того, установлено нарушение требований раздельного содержания заключенных. А именно содержание лиц, привлекаемых к ответственности за преступления средней и небольшой тяжести, совместно с другими, привлекаемых к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также содержание ранее не судимых лиц с ранее судимыми.

Также требуют улучшения условия содержания взятых под стражу лиц в отдельных камерах указанного учреждения. Вместе с этим в камерах обнаружены вещи, использование и хранение которых запрещено.

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Константин Хярм, с целью устранения выявленных нарушений в адрес администрации Государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» внесены документ реагирования, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.