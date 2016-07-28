Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4342

В Сумском СИЗО нарушают права заключенных

Прокуратурой Сумской области постоянно уделяется внимание соблюдению прав заключенных, находящихся в соответствующих учреждениях.

По результатам проведения прокуратурой проверки в Государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» по вопросам предотвращения и своевременного выявления фактов пыток и другого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с лицами, содержащихся под стражей, выявлен ряд нарушений требований действующего законодательства.

Так, администрация учреждения не соблюдает требования о предоставлении медицинской помощи заключенным и осужденным. В частности, не обеспечено проведение туберкулинодиагностики ВИЧ-инфицированных и больных с подозрением на туберкулез, не внедрена практика помещения больных заразными формами туберкулеза в спецпалату и т.п.

Кроме того, установлено нарушение требований раздельного содержания заключенных. А именно содержание лиц, привлекаемых к ответственности за преступления средней и небольшой тяжести, совместно с другими, привлекаемых к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также содержание ранее не судимых лиц с ранее судимыми.

Также требуют улучшения условия содержания взятых под стражу лиц в отдельных камерах указанного учреждения. Вместе с этим в камерах обнаружены вещи, использование и хранение которых запрещено.

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Константин Хярм, с целью устранения выявленных нарушений в адрес администрации Государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» внесены документ реагирования, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право СИЗО

По тематике

Сумской следственный изолятор получил нового руководителя
18.07.2017 14:14

Сумской следственный изолятор получил нового руководителя

Приказом исполняющего обязанности Государственного секретаря, руководителя Секретариата Государственного секретаря Министерства юстиции Украины Елены Косолаповой начальником государственного учреждения «Сумской следственный изолятор»...

29.11.2016 16:30

Наркотики в Сумской СИЗО не попали

Работники Департамента противодействия наркопреступности в Сумской области обнаружили и изъяли в вещах 23-летнего арестованного каннабис, амфетамин и запрещены к свободной...

На Сумщине «трудных» подростков сводили в СИЗО
16.08.2016 10:24

На Сумщине «трудных» подростков сводили в СИЗО

Правоохранители и пенитенциарии Ахтырщини провели для несовершеннолетних правонарушителей экскурсию в СИЗО....

В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в оливье
10.08.2016 08:30

В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в оливье

8 августа в Сумском СИЗО при досмотре передачи для осужденного от гражданки в салате «Оливье» было обнаружено и изъято полиэтиленовый...

В Сумском СИЗО выбрали лучшего повара
28.07.2016 17:41

В Сумском СИЗО выбрали лучшего повара

В учреждениях исполнения наказаний и следственном изоляторе управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области прошел конкурс на лучшего повара...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.