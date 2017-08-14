В Белополье горожане сдали наркомана полиции Полицейские Белопольщины обнаружили марихуану у 31-летнего прохожего.

В дежурную часть полиции Белопольского отделения поступило сообщение от неравнодушных граждан, которые сообщили, что по городу разгуливает человек, который пугает прохожих своим внешним видом. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, на одной из улиц города остановили 31-летнего жителя района, который по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения.

«При проведении поверхностного осмотра мужчины, во внутреннем кармане его куртки правоохранители обнаружили и изъяли сухое измельченное вещество зеленого цвета, похожее на коноплю, весом около 10 граммов и наперсток с наслоением вещества бурого цвета, - комментирует Андрей Анисимов, и.о. начальника Белопольского отделения полиции. - Изїятое направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты соответствующие решения».

Как пояснил сам подозреваемый, обнаруженные и изъяты наркотики его, которые он хранил для личного употребления путем курения без цели сбыта.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта», которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.