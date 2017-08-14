Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2643

В Белополье горожане сдали наркомана полиции

Полицейские Белопольщины обнаружили марихуану у 31-летнего прохожего.

В дежурную часть полиции Белопольского отделения поступило сообщение от неравнодушных граждан, которые сообщили, что по городу разгуливает человек, который пугает прохожих своим внешним видом. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, на одной из улиц города остановили 31-летнего жителя района, который по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения.

«При проведении поверхностного осмотра мужчины, во внутреннем кармане его куртки правоохранители обнаружили и изъяли сухое измельченное вещество зеленого цвета, похожее на коноплю, весом около 10 граммов и наперсток с наслоением вещества бурого цвета, - комментирует Андрей Анисимов, и.о. начальника Белопольского отделения полиции. - Изїятое направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты соответствующие решения».

Как пояснил сам подозреваемый, обнаруженные и изъяты наркотики его, которые он хранил для личного употребления путем курения без цели сбыта.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта», которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Белополье Наркотики

По тематике

На Сумщине пограничники и полиция обнаружили насаждения конопли
Сегодня 13:12

На Сумщине пограничники и полиция обнаружили насаждения конопли

В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» совместно с работниками Национальной полиции на окраине н.п. Сопычь обнаружили посадку конопли....

04.09.2017 17:16

За выходные полиция Сумщины раскрыла пять наркопреступлений

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений связанных с наркотиками, полицейские Сумщины за выходные раскрыли пять преступлений....

04.09.2017 13:00

На 1 сентября возле школы задержали наркомана

Мужчину с вероятно наркотическим веществом задержали патрульные рядом со школой 1 сентября....

04.09.2017 11:42

В Сумах наркоман пытался убежать от патрульных

В Сумах патрульные задержали мужчину с веществом, похожим на наркотическое....

01.09.2017 14:25

В Ахтырке взяли под стражу наркодилера

По ходатайству прокуратуры взят под стражу юноша, который подозревается в незаконном обороте психотропных веществ....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
«Оно приходит ночью» Трей Эдвард Шульц (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:20 23:05
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
«Уровень чёрного» Эрик Гуильон (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:35
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
Кино Космос
17:00 – 45 грн. 18:45– 50 грн. 20:30– 50 грн.
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 21:30
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 12-00 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.