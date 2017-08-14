Краснопольские полицейские за несколько часов нашли угонщиков мопеда Двое приятелей, распилив замок на двери чужого гаража, украли из помещения бензопилу и мопед «Альфа».

Когда работники полиции Краснопольского района получили сообщение о совершении кражи мопеда, на место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что неизвестные злоумышленники распилили на дверях гаража замок. Из помещения исчезла, кроме мопеда, и бензопила, сообщает

Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители сразу развернули ряд розыскных мероприятий и следственных действий, и уже через час установили личности подозреваемых, выяснили маршрут их передвижения, и нашли спрятанную злоумышленниками в густом кустарнике похищенную бензопилу.

В дальнейшем оказалось, что любители чужого имущества, друзья из местных возрасте 21-го и 28-ми лет, на угнанном мопеде заехали в соседний район. В дороге горе-путешественников постигла неприятность в виде пробитого колеса, поэтому они решили продать поврежденный мопед за бесценок первому покупателю, а домой вернуться попутным транспортом. Однако воспользоваться вырученными средствами им не удалось, так как дома их уже ждали работники полиции.

«На сегодняшний день уголовное производство, открытое по обоим подозреваемых по признакам ч.3 ст. 185 (кражика) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, уже направлено на рассмотрение суда, - комментирует вр.и.о.начальника Краснопольского отделения полиции Алексей Затолокин. - В соответствии с требованиями законодательства, их ожидает наказание в виде заключения на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без такового».