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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4718

На Бурынщине вор не успел украсть кукурузу с поля

На одном из кукурузных полей района полицейские обнаружили более трех десятков полиэтиленовых мешков, заполненных кукурузными початками и оставлен рядом мотоблок.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от охранника одного из поселковых советов района, который сообщил, что во время очередного обхода в поле заметил большое количество мешков, набитых выломанными початками кукурузы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители насчитали 34 полиэтиленовых мешка с початками нового урожая, которые были скрыты от постороннего глаза между рядами кукурузы. Осмотрев прилегающую территорию, полицейские нашли спрятанный в кустарнике, вблизи поля, мотоблок с прицепом. В прицепе находились еще два мешка с кукурузой.

Все находки правоохранители изъяли и поместили на штрафплощадку Бурынского ОП, а по данному факту открыли уголовное производство по ст. 185 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о передаче всего похищенного владельцу. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынский район Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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