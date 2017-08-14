На Бурынщине вор не успел украсть кукурузу с поля

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от охранника одного из поселковых советов района, который сообщил, что во время очередного обхода в поле заметил большое количество мешков, набитых выломанными початками кукурузы.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители насчитали 34 полиэтиленовых мешка с початками нового урожая, которые были скрыты от постороннего глаза между рядами кукурузы. Осмотрев прилегающую территорию, полицейские нашли спрятанный в кустарнике, вблизи поля, мотоблок с прицепом. В прицепе находились еще два мешка с кукурузой.
Все находки правоохранители изъяли и поместили на штрафплощадку Бурынского ОП, а по данному факту открыли уголовное производство по ст. 185 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о передаче всего похищенного владельцу. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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