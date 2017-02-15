Сумской молокозавод получил разрешение на экспорт в ЕС Сумской молочный завод. входящий в состав «Милкиленд», молочной группы с активами в Украине, РФ и Польше, получил разрешение на экспорт молочной продукции в Европейский Союз.

Согласно материалам на сайте Европейской комиссии, соответствующее разрешение вступает в силу с 12 сентября 2017 года, пишет Fixygen. Предприятие направило соответствующий запрос в июле этого года.

Группа компаний «Милкиленд» - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год. В Украине группе «Милкиленд» принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».