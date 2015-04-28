92-летний ветеран будет получать стипендию президента

Среди стипендиатов - житель Ахтырщини Иван Січ, инвалид Отечественной войны II группы, ветеран труда, который принимал участие в боевых действиях.
Он награжден орденами Славы II и III степеней, Отечественной войны II степени, знаком отличия Президента Украины - орденом «За мужество» III степени, «За мужество» II степени, медалью «Защитнику Отечества». Находясь на заслуженном отдыхе, 92-летний ветеран и сейчас активно приобщается к патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
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