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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05113

92-летний ветеран будет получать стипендию президента

В соответствии с Указом Президента Украины №258 / 2017 пожизненные государственные стипендии назначены участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939 - 1945 годов.

Среди стипендиатов - житель Ахтырщини Иван Січ, инвалид Отечественной войны II группы, ветеран труда, который принимал участие в боевых действиях.

Он награжден орденами Славы II и III степеней, Отечественной войны II степени, знаком отличия Президента Украины - орденом «За мужество» III степени, «За мужество» II степени, медалью «Защитнику Отечества». Находясь на заслуженном отдыхе, 92-летний ветеран и сейчас активно приобщается к патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Общество Ветераны

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Сумским ветеранам перечислили помощь к 9 Мая

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Почти 50 тысяч жителей Сумщины получат ежегодную денежную помощь к 9 Мая

По информации заместителя директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмилы Мусияки, пока данная выплата предусмотрена для более 47 тысяч жителей...

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Ветераны Сумщины получили ежегодную денежную помощь

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Такое поручение дал учреждениям социальной защиты населения области глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко....

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«Призраки Исмаэля» Арно Деплешен (Франция, 2017)
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«Тайна 7 сестер» Томми Виркола (Великобритания, Франция, Бельгия, США, 2017)
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«DZIDZIO Контрабас» Олег Борщевский (Украина, 2017)
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«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
«Терминатор 2: Судный день» Джеймс Кэмерон (США, Франция, 1991)
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«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
«Малыш на драйве» Эдгар Райт (Великобритания, США, 2017)
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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