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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан зовут на фестиваль «Друг из приюта»

24 сентября в парке им. И. Кожедуба в 12:00 пройдет фестиваль «Друг из приюта», где бездомные животные будут ждать своих будущих хозяев.

В парке пройдет выставка собак от Общества защиты животных, выставка кошек. Также гостей ждут консультации ветврачей и кинологов. Гостей мероприятия буду развлекать танцевальные коллективы. Будет работать фуд-зона.

Каждый желающий сможет помочь бездомным животным. Организаторы просят приносить все, что может пригодиться собакам и/или котам: простыни, одеяла, покрывала, корма, лекарства, амуницию (ошейники, поводки, намордники (нейлоновые на липучках), мячики, игрушки. 

Общество Друг из приюта

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15.10.2016 17:29

В Сумах сегодня прошел фестиваль «Друг из приюта»

Фестиваль «Друг из приюта» состоялся в Сумах. В нем приняли участие тридцать беспородных собак из общества защиты животных....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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