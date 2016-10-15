Сумчан зовут на фестиваль «Друг из приюта» 24 сентября в парке им. И. Кожедуба в 12:00 пройдет фестиваль «Друг из приюта», где бездомные животные будут ждать своих будущих хозяев.

В парке пройдет выставка собак от Общества защиты животных, выставка кошек. Также гостей ждут консультации ветврачей и кинологов. Гостей мероприятия буду развлекать танцевальные коллективы. Будет работать фуд-зона.

Каждый желающий сможет помочь бездомным животным. Организаторы просят приносить все, что может пригодиться собакам и/или котам: простыни, одеяла, покрывала, корма, лекарства, амуницию (ошейники, поводки, намордники (нейлоновые на липучках), мячики, игрушки.