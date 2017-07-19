В Сумах у маршрутки с пассажирами на ходу отлетело колесо

Как результат – на асфальте остались следы от трения транспорта с асфальтом. По словам очевидцев, никто из пассажиров не пострадал. Людей сразу же высадили. Отметим, что этот маршрут обслуживает ЧП «Запорожец А.В.», пишет 0542.ua.
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