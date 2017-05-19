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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17118

Доуправлялись: за полтора года выход троллейбусов сократился на 16%

За полтора года руководства КП «Электроавтотранс» Виталием Однорогом количество выпуска троллейбусов сократилось с 45 до 37.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков, который возглавляет депутатскую комисиию по изучению ситуации на предприятии.

«Доуправлялись: 37.2 выпуск троллейбусов на линию. 13.7 выпуск автобусов на линию. На прошлой комиссии директор Виталий Однорог сказал цифру 45. Когда проводили конкурс 2 года, назад цифры были выше. Александр Лисенко, направленно уничтожаем общественный транспорт», - констатировал депутат.

Напомним, специальная депутатская комиссия по отбору кандидатов в директоры КП «Электроавтотранс» рекомендовала мэру Сум Александру Лысенко подписать контракт с экс-директором (2011-2013) Романом Чесноковым, однако мэр поставил на Виталия Однорога. К тому же, за последние два года (2016-2017) вместо запланированных более чем трех десятков новых троллейбусов куплены всего 4.

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Общество Алексей Рябенков Виталий Однорог КП «Электроавтотранс»

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