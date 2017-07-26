Копы гонялись за пьяным водителем без прав Нетрезвая поездка без документов и помощь друзей в целях побега от патрульных полицейских: патрульные составили 3 админматериала на нарушителя ПДД.

Происшествие случилось на днях, ночью, на улице Ильинской. Инспекторы остановили автомобиль Hyundai Accent, водитель которого нарушил ПДД. Общаясь с водителем, полицейские заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Когда стражи порядка предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, то к разговору присоединились и пассажиры автомобиля.

Они, в отличие от водителя, вышли из транспортного средства и начали говорить с патрульными на повышенных тонах в то время, как 29-летний водитель за считанные секунды завел автомобиль и начал на нем убегать.

Полицейские бросились преследовать беглеца, который не реагировал на требования инспекторов остановиться. В дальнейшем он все же остановился на улице Садовой, однако не для того, чтобы ответить за свои нарушения, а чтобы бежать и дальше. Он вышел из авто и побежал, однако на этот раз был задержан патрульными.

Гражданин не имел водительского удостоверения, поэтому сначала и сообщил инспекторам ложные данные о себе, это было выяснено и по базам данных полиции. Впоследствии он все же признался и сообщил свои настоящие данные.

В присутствии 2 свидетелей мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Инспекторы составили на него админматериалы по статье 126 (управление без соответствующих документов), 130 (управление в состоянии опьянения) и 122-2 (невыполнение требования об остановке) КоАП.