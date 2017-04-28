В Сумах до ноября должны доработать окончательный вариант памятника Героям Майдана

Такое решение было принято по результатам финального заседания конкурсной комиссии, которое состоялось 30 августа. Тогда рассматривались работы с условными названиями «Берегиня» и «Казак». По итогам голосования симпатии членов комиссии распределились следующим образом: концепция «Берегиня» - двое «за», шесть «против», семь «воздержались»; концепция «Казак» - 10 «за», один «против», четыре «воздержались».
Следовательно, победила концепция памятника «Героям Майдана» авторского коллектива архитекторов Владимира Быкова и Антона Банданюка и скульптора Руслана Мовчана.
Вместе с тем конкурсная комиссия поручила главному архитектору Андрею Кривцову возглавить организацию творческой группы для дальнейшей работы над эскизом памятника. Она должна 1 и 15 октября доложить мэру о ходе работы, а 1 ноября предоставить окончательный рисунок.
Напомним, проект памятника разрабатывают, чтобы увековечить исторические события и почтить борцов за права и свободы людей, участников акций протеста, прошедших в декабре 2013 года - феврале 2014 года в Украине.
Будущий памятник «майдановцам» должны установить в сквере Героев Небесной Сотни (на пересечении ул. Петропавловской и ул. Гоголя).
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