В Сумах до ноября должны доработать окончательный вариант памятника Героям Майдана Творческая группа, созданная по результатам заседания конкурсной комиссии по определению лучшей идеи памятника Героям Майдана, должна до ноября разработать окончательный эскиз скульптурного сооружения.

Такое решение было принято по результатам финального заседания конкурсной комиссии, которое состоялось 30 августа. Тогда рассматривались работы с условными названиями «Берегиня» и «Казак». По итогам голосования симпатии членов комиссии распределились следующим образом: концепция «Берегиня» - двое «за», шесть «против», семь «воздержались»; концепция «Казак» - 10 «за», один «против», четыре «воздержались».

Следовательно, победила концепция памятника «Героям Майдана» авторского коллектива архитекторов Владимира Быкова и Антона Банданюка и скульптора Руслана Мовчана.

Вместе с тем конкурсная комиссия поручила главному архитектору Андрею Кривцову возглавить организацию творческой группы для дальнейшей работы над эскизом памятника. Она должна 1 и 15 октября доложить мэру о ходе работы, а 1 ноября предоставить окончательный рисунок.

Напомним, проект памятника разрабатывают, чтобы увековечить исторические события и почтить борцов за права и свободы людей, участников акций протеста, прошедших в декабре 2013 года - феврале 2014 года в Украине.

Будущий памятник «майдановцам» должны установить в сквере Героев Небесной Сотни (на пересечении ул. Петропавловской и ул. Гоголя).