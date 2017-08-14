Россиянин и узбек пытались подкупить пограничников на Сумщине

Вчера в международный пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину легковым автомобилем «Volkswagen» прибыл гражданин России. Во время осуществления пограничного контроля россиянин с целью содействия в пересечении государственной границы Украины предложил пограничнику неправомерное вознаграждение.
Также сегодня утром в международном пункте контроля «Конотоп» гражданин Узбекистана пытался подкупить стражей границы. Во время прохождения пограничного контроля на мужчину, который въезжал в Украину поездом «Москва - Одесса», сработала база данных. Правоохранители выяснили, что иностранцу запрещен въезд на территорию Украины.
С целью «решения вопроса» относительно беспрепятственного пропуска через границу, гражданин Узбекистана предложил пограничнику денежное вознаграждение в размере 100 долларов США.
Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали сотрудникам полиции для принятия определенных законодательством правовых решений.
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