В Сумах читала лекции профессор Колумбийского университета 4 сентября для студентов учебно-научного института бизнес-технологий «УАБД» Сумского государственного университета (специальность «Международные экономические отношения») состоялись лекции Светланы Комиссарук - профессора Колумбийского университета (Нью-Йорк).

Лекции были посвящены важности социальных коммуникаций и социальной психологии в международных экономических отношениях. Лектор с удовольствием ответила на вопросы студентов.

Во время встречи с руководством кафедры было достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве и работе Светланы Комиссарук на кафедре международной экономики, в частности о возможности совместных исследований, начало новых образовательных программ, чтения новых курсов для студентов-международников, консультирование при выполнении дипломных работ, сообщает сайт вуза.