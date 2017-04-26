В Сумах читала лекции профессор Колумбийского университета

Лекции были посвящены важности социальных коммуникаций и социальной психологии в международных экономических отношениях. Лектор с удовольствием ответила на вопросы студентов.
Во время встречи с руководством кафедры было достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве и работе Светланы Комиссарук на кафедре международной экономики, в частности о возможности совместных исследований, начало новых образовательных программ, чтения новых курсов для студентов-международников, консультирование при выполнении дипломных работ, сообщает сайт вуза.
Сборная команда Украины по волейболу, в состав которой вошли пять студентов Сумского государственного университета, стала победительницей финального турнира Евролиги-2017, который...
29 июня состоялось торжественное закрытие XIII Всеукраинской летней Универсиады....
Согласно QS World University Rankings 2018, Сумской государственный университет - среди 3% лучших университетов мира....
24 мая в учебно-научном институте бизнес-технологий «УАБД» Сумского государственного университета состоялись торжества в связи с присвоением звания «Почетный доктор Сумского...
21 апреля в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялись торжества в связи с Международным днём интеллектуальной собственности....