Вышел трейлер фильма об участниках АТО из Конотопа (видео)

Премьера ленты анонсирована на конец осени, пишет ТопКонотоп. Короткий видеоролик опубликовал на YouTube инициатор проекта Артем Мельниченко.
По его словам, позже должен выйти второй трейлер к картине.
«Через неделю-полторы поеду на передовую к нашим ребятам. Буду продолжать съемки там», - отметил Артем Мельниченко.
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