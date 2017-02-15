Вышел трейлер фильма об участниках АТО из Конотопа (видео) Вышел трейлер документального фильма о героях, которые прошли боевые действия на востоке Украины.

Премьера ленты анонсирована на конец осени, пишет ТопКонотоп. Короткий видеоролик опубликовал на YouTube инициатор проекта Артем Мельниченко. По его словам, позже должен выйти второй трейлер к картине. «Через неделю-полторы поеду на передовую к нашим ребятам. Буду продолжать съемки там», - отметил Артем Мельниченко.