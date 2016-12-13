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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сентябре через Сумы будет курсировать дополнительный поезд Харьков - Ужгород

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки сообщением Харьков - Ужгород «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд № 235.

Он будет курсировать 8, 10, 12, 13, 15 и 17 сентября. Этот поезд будет отправляться из Харькова 8, 12 и 15 сентября в 10:27, прибывать в Ужгород следующий день в 11:48. В Сумы поезд прибывает в 14:27 ,отправляется в 14:37.

Обратно из Ужгорода отправления 10, 13 и 17 сентября в 18:00, прибытие в Харьков на следующий день в 19:30. В Сумы поезд прибывает в 15:05, отправляется в 15:37.

Поезд будет следовать через Сумы, Конотоп, Нежин, Мукачево и другие населенные пункты - всего более 30 станций. В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса люкс.

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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