Еще один конотопчанин стал чемпионом мира В Афинах завершились соревнования по греко-римской борьбе на кадетском чемпионате мира.

В третий соревновательный день борцы греко-римского стиля разыграли пять комплектов наград в весовых категориях 42, 46, 69, 76, 85кг.

Украинские борцы 6 сентября завоевали два золота и серебро. Таким образом, с тремя золотыми наградами сборная Украины выиграла медальный зачет, на втором месте Иран с двумя золотыми наградами и на третьем Азербайджан с одним золотом и двумя серебряными наградами!

Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Владислав Кузько в весе до 46 кг свой финал у азербайджанца Нихат Маммадли выиграл уверено 3:0, - таким образом, Влад вслед за своим земляком Дмитрием Мирошником принес второе золото в копилку Украины.

Еще одно золото в копилку нашей сборной принес Влад Кравченко (69 кг), серебро на счету Геннадия Завертайло (42 кг).