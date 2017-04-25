Еще один конотопчанин стал чемпионом мира

В третий соревновательный день борцы греко-римского стиля разыграли пять комплектов наград в весовых категориях 42, 46, 69, 76, 85кг.
Украинские борцы 6 сентября завоевали два золота и серебро. Таким образом, с тремя золотыми наградами сборная Украины выиграла медальный зачет, на втором месте Иран с двумя золотыми наградами и на третьем Азербайджан с одним золотом и двумя серебряными наградами!
Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Владислав Кузько в весе до 46 кг свой финал у азербайджанца Нихат Маммадли выиграл уверено 3:0, - таким образом, Влад вслед за своим земляком Дмитрием Мирошником принес второе золото в копилку Украины.
Еще одно золото в копилку нашей сборной принес Влад Кравченко (69 кг), серебро на счету Геннадия Завертайло (42 кг).
Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Дмитрий Мирошник стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди кадетов....
27-28 августа в Белой Церкви состоялся международный турнир по греко-римской борьбе, на котором конотопские спортсмены заняли призовые места....
В Сараево (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат Европы по Греко-римской борьбе среди кадетов....
21 мая в Сербии завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди младших юношей....
В субботу, 22 апреля, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса Конотопской ДЮСШ состоялся третий Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Конотопская...