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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Губернатор Сумщины проверил Недригайловскую опорную школу

6 сентября главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко совершил рабочую поездку в Недригайловский район.

В Недригайловской опорной школе показали, как меняется учебное заведение в рамках реализации Концепции новой украинской школы. Для детей закупается современное оборудование, интерактивные доски, в учебном процессе используют новейшие планшеты и т.п.

В школе учится 565 учеников из 17 населенных пунктов, расположенных на территории Недригайловского поселкового, Сакунихского, Засульского, Курманивского и Иваницкого сельских советов. Организованным подвозом в учебное заведение и обратно охвачен 81 ученик из 14 населенных пунктов тремя школьными автобусами. С 2017 два первых класса (44 ученика) работают по экспериментальному проекту «Новая украинская школа» по реализации проекта нового Государственного стандарта начального общего среднего образования.

«Мы видим, как постепенно ломаются стереотипы, и введением реформ в сфере образования мы постепенно меняем отношение к детям и к системе обучения. Этому процессу поможет принятый Верховной Радой Закон «Об образовании». Убежден, этот документ станет мощным шагом в реформировании образования в стране», - прокомментировал Николай Клочко и отметил, как позитив, настрой педагогического коллектива на качественные изменения.

По его словам, областная администрация также выполняет свои обязательства по развитию образования. Так, уже проведен тендер на реконструкцию школы согласно современному креативному проекту, на который будут направлены средства Государственного фонда регионального развития, областного бюджета и средства, которые при содействии народных депутатов от Сумщины будут выделены КМУ на социально-экономическое развитие региона.

«Именно такие условия мы вместе должны создавать для современной новой школы. Это также касается и проекта по достройке бассейна при учебном заведении. На его реконструкцию также нужно искать средства из разных источников», - отметил глава облгосадминистрации.

Общество Недригайлов Николай Клочко Образование Опорные школы

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