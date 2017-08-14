Украинец направлялся в Россию с пакетом конопли

В ходе реализации информации, полученной от оперативных сотрудников Госпогранслужбы, пограничный наряд в нескольких метрах от госграницы неподалеку от населенного пункта Славгород задержал гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Мужчина держал в руках пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предварительно конопля.
Сейчас 29-летнего украинца и вещество, общий вес которого составил около 100 граммов, передано работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 (контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.
Кроме того, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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