Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4771

Украинец направлялся в Россию с пакетом конопли

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины с наркотическим веществом.

В ходе реализации информации, полученной от оперативных сотрудников Госпогранслужбы, пограничный наряд в нескольких метрах от госграницы неподалеку от населенного пункта Славгород задержал гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Мужчина держал в руках пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предварительно конопля.

Сейчас 29-летнего украинца и вещество, общий вес которого составил около 100 граммов, передано работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 (контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

Кроме того, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Краснопольский район Наркотики Пограничники

По тематике

Вчера 17:45

Россиянин и узбек пытались подкупить пограничников на Сумщине

В пункте пропуска «Бачевск» и пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда в рамках проведения пограничным ведомством антикоррупционной акции «Стоп коррупция....

Краснопольские полицейские за несколько часов нашли угонщиков мопеда
Вчера 17:08

Краснопольские полицейские за несколько часов нашли угонщиков мопеда

Двое приятелей, распилив замок на двери чужого гаража, украли из помещения бензопилу и мопед «Альфа»....

Вчера 16:26

В Белополье горожане сдали наркомана полиции

Полицейские Белопольщины обнаружили марихуану у 31-летнего прохожего....

На Сумщине пограничники и полиция обнаружили насаждения конопли
Вчера 13:12

На Сумщине пограничники и полиция обнаружили насаждения конопли

В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» совместно с работниками Национальной полиции на окраине н.п. Сопычь обнаружили посадку конопли....

05.09.2017 16:28

В поезде «Одесса - Москва» пограничники обнаружили пистолет с патронами

Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу оружия....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.