В Сумах обсуждают проект Положения о мэрском Совете участников АТО

Предложения и замечания к указанному проекту документа просят предоставлять в письменном виде в адрес правового управления Сумского городского совета, на электронный адрес: pravo@smr.gov.ua.
Предложения и замечания принимаются до 15 сентября 2017 года.
Телефоны для справок: 066131 06 50; 050307 0716.
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