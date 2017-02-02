В Сумах обсуждают проект Положения о мэрском Совете участников АТО На очередном заседании инициативной группы по изменениям в деятельности Совета участников боевых действий и членов семей погибших воинов при городском голове, которое прошло 5 сентября, согласован проект Положения о Совете участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции при городском голове.

Предложения и замечания к указанному проекту документа просят предоставлять в письменном виде в адрес правового управления Сумского городского совета, на электронный адрес: pravo@smr.gov.ua. Предложения и замечания принимаются до 15 сентября 2017 года. Телефоны для справок: 066131 06 50; 050307 0716.