Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17198

В Сумах обсуждают проект Положения о мэрском Совете участников АТО

На очередном заседании инициативной группы по изменениям в деятельности Совета участников боевых действий и членов семей погибших воинов при городском голове, которое прошло 5 сентября, согласован проект Положения о Совете участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции при городском голове.

Предложения и замечания к указанному проекту документа просят предоставлять в письменном виде в адрес правового управления Сумского городского совета, на электронный адрес: pravo@smr.gov.ua.

Предложения и замечания принимаются до 15 сентября 2017 года.

Телефоны для справок: 066131 06 50; 050307 0716.

Общество Участники АТО

По тематике

01.09.2017 10:37

Участники АТО требуют расторгать договоры с перевозчиками, которые отказываются возить их бесплатно

В Сумах прошло заседание координационного совета, на котором обсуждали вопрос бесплатного проезда в маршрутках междугородной и пригородного сообщения....

01.06.2017 09:56

В Сумах открылся Центр для участников АТО

В Сумах начал свою работу Центр предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам...

24.03.2017 10:54

В Сумах в шахматы сыграют АТОшники

В первый день апреля сумским частникам АТО будет не до смеха, им придется сесть за шахматную доску....

16.02.2017 17:53

Участники АТО и члены их семей могут получить психологическую помощь

Об этом говорили участники заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области....

02.02.2017 08:47

В Сумах участников АТО поддержат материально

В 2017 году сумчане, которые были демобилизованными в 2014-2016 годах с военной службы по призыву во время мобилизации на особый...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.