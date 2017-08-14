В Шостке три часа тушили пожар в жилом доме Почти три часа три пожарных автомобиля тушили пожар в жилом доме в Шостке.

6 сентября по ул. Галана в Шостке горел жилой дом. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. По данным Шосткинского горрайотдела Управления ГСЧС в Сумской области, в «101» сообщили о пожаре в 16:01.

Поскольку пожарный гидрант находился далеко от места пожара, на тушение были привлечены три пожарных автомобиля для бесперебойного подвоза воды.

В 18:43 возгорание удалось ликвидировать. Огонь уничтожил 5 кв.м. потолка, повредил кровлю по всей площади – 200 кв.м., 15 кв. м. стены, личные вещи жильцов дома. Ущерб устанавливается, пишет shostka.info.