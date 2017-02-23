На Сумщине накрыли нелегальный завод ГСМ

В рамках широкомасштабной операции «Акциз-2017» и расследование уголовного производства по ч.1 ст. 358 и ч.1 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области выявлено предприятие Сумской области, которое производило нефтепродукты, которые являются подакцизными товарами. Как показала проверка, компания - фигурант не является плательщиком акцизного налога и осуществляет хозяйственную деятельность без соответствующих разрешительных документов для изготовления, хранения и реализации вышеуказанных продуктов нефтепереработки. При этом, незаконно изготовленная подакцизная продукция реализовывалась другим субъектом хозяйственной деятельности без начисления и уплаты акцизного налога. По результатам проведенного обыска производственных, складских и административных помещений изъято около 62 тонн нефтепродуктов и оборудование для переработки нефти. Общая сумма изъятых ТМЦ составляет около 11,6 млн гривен. Продолжаются следственные действия, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.
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