Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17107

На Сумщине накрыли нелегальный завод ГСМ

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области пресекли незаконное производство горюче-смазочных материалов и изъяли готовой продукции и оборудования на сумму почти 11,6 млн гривен.

В рамках широкомасштабной операции «Акциз-2017» и расследование уголовного производства по ч.1 ст. 358 и ч.1 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области выявлено предприятие Сумской области, которое производило нефтепродукты, которые являются подакцизными товарами. Как показала проверка, компания - фигурант не является плательщиком акцизного налога и осуществляет хозяйственную деятельность без соответствующих разрешительных документов для изготовления, хранения и реализации вышеуказанных продуктов нефтепереработки. При этом, незаконно изготовленная подакцизная продукция реализовывалась другим субъектом хозяйственной деятельности без начисления и уплаты акцизного налога. По результатам проведенного обыска производственных, складских и административных помещений изъято около 62 тонн нефтепродуктов и оборудование для переработки нефти. Общая сумма изъятых ТМЦ составляет около 11,6 млн гривен. Продолжаются следственные действия, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.

Право ГФС Подакцизные товары

По тематике

06.07.2017 11:00

На Сумской таможне запустили в работу новый рентген-аппарат для проверки автомобилей

Сотрудники фискальной службы Сумщины вместе с приглашенными высококвалифицированными специалистами из Америки на таможенном посту «Бачевск» провели запуск нового рентген-аппарата для...

Налоговики Сумщины предупредили экспорт нелегального леса в Турцию
15.06.2017 16:34

Налоговики Сумщины предупредили экспорт нелегального леса в Турцию

Работники оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в рамках операции «Рубеж - 2017» в апреле 2017 года разоблачили схему...

05.04.2017 16:33

На Сумщине мошенники шифруются под фискалов

Сегодня сотрудники управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области снова зафиксировали шквал телефонных звонков от мошенников....

Сумская таможня передала скорые конотопским военным
01.03.2017 15:02

Сумская таможня передала скорые конотопским военным

Руководитель Сумской таможни ГФС Александр Гуцал передал три автомобиля скорой помощи Конотопской воинской части В0425 для дальнейшего надлежащего ремонта и...

23.02.2017 12:41

Фискальная служба Сумщины посчитала продавцов алкоголя и табака

На территории Сумской области действует 2413 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и 1842 лицензии на розничную торговлю табачными изделиями....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.