На Сумщине накрыли нелегальный завод ГСМ Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области пресекли незаконное производство горюче-смазочных материалов и изъяли готовой продукции и оборудования на сумму почти 11,6 млн гривен.

В рамках широкомасштабной операции «Акциз-2017» и расследование уголовного производства по ч.1 ст. 358 и ч.1 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области выявлено предприятие Сумской области, которое производило нефтепродукты, которые являются подакцизными товарами. Как показала проверка, компания - фигурант не является плательщиком акцизного налога и осуществляет хозяйственную деятельность без соответствующих разрешительных документов для изготовления, хранения и реализации вышеуказанных продуктов нефтепереработки. При этом, незаконно изготовленная подакцизная продукция реализовывалась другим субъектом хозяйственной деятельности без начисления и уплаты акцизного налога. По результатам проведенного обыска производственных, складских и административных помещений изъято около 62 тонн нефтепродуктов и оборудование для переработки нефти. Общая сумма изъятых ТМЦ составляет около 11,6 млн гривен. Продолжаются следственные действия, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.