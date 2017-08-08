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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Завтра в Сумах обесточат четыре улицы

В пятницу, 8 сентября, в Сумах временно обесточат некоторые улицы.

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго».

Отключение связаны с ремонтными работами на воздушной линии.

В этот день с 8:00 до 16:00 света не будет по ул. Степаненковской (дома №№ 1 -33, 2 - 14), улица Юрия Липы (дома №№ 1 - 31, 2 - 36), ул. Нижнехолодногорской (дома №№ 122-134,169-183), пер. Степана Тимошенко.

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света Сумыоблэнерго

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